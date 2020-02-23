ADATA анонсирует SSD накопитель интерфейса SATA 3

Накопитель предлагает от 64 Гб до 2 Гб памяти, широкий набор функций безопасности и долговечность. Твердотельный накопитель ISSS333 предназначен для транспортных, персональных компьютеров, серверов, сетей, медицинских, аэрокосмических и военных приложений.

Накопитель защищен от перебоев питания. Обеспечивает работу от -40 до 85 градусов. 2,5 дюймовый диск основан на технологии 3D TLC с специальной прошивкой NANA Flash. Средняя наработка на отказ составляет 2 миллиона часов. SSD поддерживает технологии самоконтроля, анализа и отчетности (SMART), а также команды NCQ и Windows TRIM. ПО SSD Toolbox позволяет мониторить и управлять твердотельным накопителем. Цена и доступность зависят от региона.