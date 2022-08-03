ADATA представила M.2 накопитель LEGEND 960

Компания ADATA представила твердотельный накопитель LEGEND 960. Он использует интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивает скорость чтения и записи до 7400/6800 МБ/с соответственно. Накопитель поддерживает технологию NVMe 1.4. На LEGEND 960 распространяется 5 лет гарантии. Новинка поступит в продажу с емкостью 1 ТБ и 2 ТБ в форм-факторе М.2 2280 и флэш-памятью 3D NAND. Он использует контроллер SMI SM2264.

ADATA LEGEND 960 совместим с консолями PS5. Модель оснащена функцией кэширования SLC и кэш-буфером DRAM, что дает преимущества при загрузке системы и кэшировании данных. Произвольное чтение/запись 4K со скоростью до 750K/630K IOPS. Благодаря функции LDPC и 256-битному шифрованию AES накопитель гарантирует безопасность данных.

Стоимость ADATA LEGEND 960 не раскрыта.
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