ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express

Благодаря поддержке PCIe Gen3 x1 и NVMe карта ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 МБ/с, что примерно в 1,5 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA. По сравнению с SD-картами UHS-II и SD-картами UHS-I это примерно в 2,7 и 8 раз быстрее. Карта Premier Extreme SDXC Express обратно совместима со стандартом UHS-I. Его можно вставлять в цифровые камеры для съемки высококачественных фотографий или видео в формате 4K, а затем вставлять в ПК с поддержкой SD 7.0 для редактирования или воспроизведения. Повышение производительности, обеспечиваемое PCIe Gen3 x1 и NVMe, поставило ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card на один уровень с твердотельными накопителями, но с преимуществом форм-фактора SD-карты.