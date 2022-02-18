ADATA представила карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Spec SD Express

Компания ADATA Technology, сегодня объявила о выпуске карты Premier Extreme SDXC SD7.0 Express, оснащенной контроллером SMI SM2708AB. Первая в мире фирменная карта SD Express Card, прошедшая программу проверки SD Express (SVP) SD Association. Этот статус проверки подтверждает, что SD Express Card соответствует строгим стандартам интерфейса SDA в отношении производительности и надежности. Карта Premier Extreme SDXC Express Card позволит пользователям в полной мере использовать новейшие ноутбуки с поддержкой SD Express от всех основных производителей ПК.

Благодаря поддержке PCIe Gen3 x1 и NVMe карта ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card обеспечивает скорость чтения и записи до 800/700 МБ/с, что примерно в 1,5 раза быстрее, чем твердотельные накопители SATA. По сравнению с SD-картами UHS-II и SD-картами UHS-I это примерно в 2,7 и 8 раз быстрее. Карта Premier Extreme SDXC Express обратно совместима со стандартом UHS-I. Его можно вставлять в цифровые камеры для съемки высококачественных фотографий или видео в формате 4K, а затем вставлять в ПК с поддержкой SD 7.0 для редактирования или воспроизведения. Повышение производительности, обеспечиваемое PCIe Gen3 x1 и NVMe, поставило ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card на один уровень с твердотельными накопителями, но с преимуществом форм-фактора SD-карты.

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