ADATA представила сверхкомпактный внешний твердотельный накопитель SE880

ADATA Technology, объявила о выпуске внешнего твердотельного накопителя (SSD) ADATA SE880. Этот новейший внешний твердотельный накопитель от ADATA поддерживает USB 3.2 Gen2 x2, оснащен портом Type-C и обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с. Все это упаковано в ультракомпактный форм-фактор, который меньше корпуса AirPods. Эти атрибуты делают его идеальным для создателей контента и консольных геймеров.

SE880 поддерживает USB 3.2 Gen2 x2 и обеспечивает скорость передачи 20 Гбит/с. Это в два раза быстрее, чем USB 3.2 Gen 2x1, и в четыре раза быстрее, чем USB 3.2 Gen 1x1. Такие функции позволяют SE880 достигать скорости чтения/записи до 2000 МБ/с, что примерно в двадцать раз быстрее, чем у обычных внешних жестких дисков. Эта невероятная скорость обеспечивает максимальное удобство для создателей контента, позволяя им получать доступ к большим файлам и редактировать их непосредственно на SE880, избавляясь от необходимости заранее переносить файлы на свой ПК. SE880 выпускается в вариантах на 500 ГБ и 1 ТБ.

SE880 идеально подходит для хранения множества игр, не занимая слишком много физического места. Невероятно высокая скорость чтения, обеспечиваемая SE880, позволит геймерам напрямую загружать свои игры для бесперебойной игры. Более того, будь то Android, macOS, Windows или другие операционные системы, пользователям не нужно беспокоиться о совместимости.