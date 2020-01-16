ADATA представила три SSD накопителя

Твердотельный накопитель XPG Sage будет использовать контроллер Rainier IG5236 и иметь номинальную скорость записи 7000 МБ/с, а скорость чтения 6100 МБ/с при 1000K IOPs. Накопитель будет доступен емкостью до 4 ТБ.

XPG INDIGO использует контроллер SM2264 и иметь скорость чтения и записи 7000 МБ/с и 6000 МБ/с соответственно. С чтением и записью IOPS 700K. Он также будет доступен емкостью до 4 ТБ.

XPG PEARL бюджетный вариант из предложенных. Накопитель использует контроллер SM2267 со скоростью чтения и записи 4000 МБ/с и 3000 МБ/с. SSD накопитель будет доступен емкостью до 4 ТБ.