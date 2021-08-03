ADATA представляет корпус EC700G для SSD с RGB-подсветкой

ADATA анонсировала корпус EC700G RGB для SSD. EC700G является отличным способом хранения большого количества консольных игр и может помочь сократить время загрузки игры.

EC700G совместим с твердотельными накопителями PCIe и SATA и обеспечивает скорость передачи данных до 1000 МБ/с благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 и Type-C. Корпус работает не только с наиболее распространенными размерами M.2 2280, но также с M.2 2242 и M.2 2230.

Корпус ADATA EC700G RGB обеспечивает легкую установку накопителя, все можно сделать вручную с помощью винтов с накатанной головкой. EC700G совместим с операционными системами, включая macOS, Windows и Android.

ADATA EC700G RGB выглядит стильно. Они имеет скошенные края, на правой стороне корпуса есть световая полоса RGB, которая придает элегантность и стиль.