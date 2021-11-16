ADATA представляет новый твердотельный накопитель IM2P33E8 PLP PCIe Gen3x4 M.2 2280

IM2P33E8 PLP использует PCIe Gen3 x4 для обеспечения превосходной скорости чтения и записи до 3400/2800 МБ в секунду и оснащен 96-слойной флэш-памятью 3D TLC. Он имеет емкость до 2 ТБ и поддерживает до 3000 циклов программирования для повышения надежности. Кроме того, IM2P33E8 PLP также поддерживает коррекцию ошибок LDPC для обеспечения точной и стабильной передачи. IM2P33E8 PLP также оснащен механизмом RAID и технологией сквозной защиты путей данных. Благодаря этим комплексным механизмам IM2P33E8 PLP подходит не только для промышленных компьютеров и средств автоматизации, но также для серверов и центров обработки данных, систем здравоохранения, наблюдения и транспорта, а также для других приложений.