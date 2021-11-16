ADATA представляет новый твердотельный накопитель IM2P33E8 PLP PCIe Gen3x4 M.2 2280

Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND и мобильных аксессуаров, сегодня представила новый модернизированный твердотельный накопитель (SSD) ADATA IM2P33E8 PLP PCIe Gen3x4 M.2 2280 с технологией защиты от потери питания (PLP). С момента запуска в 2019 году IM2P33E8 был признан инсайдерами отрасли и клиентами, работающими в 5G, IoT, облаке, искусственном интеллекте и других промышленных приложениях, за его отличную производительность, высокую пропускную способность и комплексный механизм защиты данных.

IM2P33E8 PLP использует PCIe Gen3 x4 для обеспечения превосходной скорости чтения и записи до 3400/2800 МБ в секунду и оснащен 96-слойной флэш-памятью 3D TLC. Он имеет емкость до 2 ТБ и поддерживает до 3000 циклов программирования для повышения надежности. Кроме того, IM2P33E8 PLP также поддерживает коррекцию ошибок LDPC для обеспечения точной и стабильной передачи. IM2P33E8 PLP также оснащен механизмом RAID и технологией сквозной защиты путей данных. Благодаря этим комплексным механизмам IM2P33E8 PLP подходит не только для промышленных компьютеров и средств автоматизации, но также для серверов и центров обработки данных, систем здравоохранения, наблюдения и транспорта, а также для других приложений.