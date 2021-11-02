ADATA представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 серии LEGEND

Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электропоездов и промышленных решений, сегодня объявляет о выпуске новой серии твердотельных накопителей (SSD), серии ADATA LEGEND, ориентированной на создателей разных потребностей и бюджетов. К ним относятся ADATA LEGEND 740, 750 и 840.

LEGEND 740 и 750 используют PCIe Gen3 x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/2000 и 3500/3000 МБ в секунду, соответственно, чтобы дать создателям необходимую производительность без ограничений. Их спецификации M.2 2280 поддерживают новейшие платформы Intel и AMD для создания на новейших ПК, включая настольные и портативные. Для пользователей, которым требуется дальнейшее развитие, LEGEND 840 использует преимущества PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4, предлагая скорость чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду.

LEGEND 740, 750 и 840 оснащены технологиями кэширования SLC и буфером памяти хоста для повышения производительности. Это дает им скорость произвольного чтения и записи 4K до 180K / 200K, 480K / 260K и 440K / 400K IOPS соответственно. Что касается емкости, серия LEGEND имеет емкость до 1 ТБ.

Все три SSD оснащены лаконичными, но элегантными радиаторами с гладкой боковой отделкой. Радиаторы не только отлично выглядят, но и помогают снизить температуру на 15%, обеспечивая оптимальную производительность и стабильность. Благодаря коду проверки четности с низкой плотностью и 256-битному шифрованию AES твердотельные накопители обеспечивают точную передачу данных и надежную безопасность. В твердотельных накопителях серии LEGEND используются только высококачественные ИС, которые прошли тщательные испытания на максимальную долговечность. Для большего спокойствия на них предоставляется 5-летняя гарантия.

LEGEND 840 также может быть установлен на PS5 в качестве дополнительного диска, что дает пользователям больше места для хранения и более плавную загрузку игры.
Комментарии и отзывы ADATA LEGEND PCIe M.2 2280
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