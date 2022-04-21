ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ OPAL

ADATA объявляет о выпуске программного обеспечения для управления, которое поддерживает технологию шифрования данных TCG OPAL, A+ OPAL. Это относится ко всем твердотельным накопителям NVMe и SATA III промышленного класса ADATA, которые поддерживают TCG OPAL. По сравнению с другими программными системами шифрования, аппаратная технология «Self-Encrypting Drive (SED)», определенная TCG OPAL, может обеспечить более эффективное и удобное управление.

Программное обеспечение A+ OPAL объединяет твердотельные накопители и технологии защиты данных, такие как «256-битное шифрование данных AES», «защита от записи», «быстрое/безопасное стирание» и т. д., чтобы обеспечить клиентам безопасность данных, соответствующую международному стандарту TCG OPAL. 2.0. Программное обеспечение A+ OPAL не только значительно снижает высокий порог, установленный спецификацией TCG OPAL, но также экономит время и упрощает шифрование в хост-системе, повышая эффективность защиты информации.
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