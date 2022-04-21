ADATA разработала программное обеспечение для шифрования A+ OPAL

Программное обеспечение A+ OPAL объединяет твердотельные накопители и технологии защиты данных, такие как «256-битное шифрование данных AES», «защита от записи», «быстрое/безопасное стирание» и т. д., чтобы обеспечить клиентам безопасность данных, соответствующую международному стандарту TCG OPAL. 2.0. Программное обеспечение A+ OPAL не только значительно снижает высокий порог, установленный спецификацией TCG OPAL, но также экономит время и упрощает шифрование в хост-системе, повышая эффективность защиты информации.