ADATA выпускает IM2P33F8 и IM2S3168 SSD

ADATA выпускает промышленные твердотельные накопители ADATA IM2P33F8 PCIe Gen3x4 и IM2S3168 SATA 6 Гбит / с M.2 2280. Оба накопителя используют прочную и долговечную трехмерную flash-NAND, идеальные варианты обновления для широкого спектра систем.

В серии Adata IM2 установлена флэш-память 3D TLC NAND. IM2P33F8 оснащен контроллером PCIe 3.0 с поддержкой NVMe 1.3 и имеет три емкости (128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ), работающие на скоростях до 2,050 МБ / с и 1600 МБ / с для последовательной скорости чтения и записи, соответственно.

У SSD-накопителей IM2S3168 контроллер SATA 6 Гбит / с медленнее, чем у IM2P33F8, скорость работы до 540 Мбайт / с и 510 МБ / с при последовательной скорости чтения и записи соответственно.