ADATA выпускает SSD с объемом до 11 ТБ ADATA SR2000

Обычно такие SSD накопители предназначены для бизнес-сегмента рынка, но ADATA выпускает модели SR2000 с двух компоновках PCIe SSD. Карты расширения форм-фактора HHHL основаны на NAND на основе TLC.SR2000SP - работает от PCI Express 3.0 (x4) линии. Этот накопитель достигает скорости последовательного чтения до 3,5 ГБ / с и записи 3,5 ГБ / с. Случайное 4K чтения достигает отметки 830 000 IOPS, при этом скорость случайной записи до 140 000 IOPS. Они будут доступны в объемах 2 ТБ, 3,6 ТБ, 4 ТБ, 8 ТБ и даже 11 ТБ. Потребляемая мощность составляет 7 Вт в фоновом режиме, 21 Вт при полной загрузке.