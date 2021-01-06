ADATA выпустит карты памяти формата SD Express во втором квартале 2021 года

ADATA планирует выпуск карт памяти нового поколения SD Express во втором квартале 2021 года. SD Association (SDA) приняла новый стандарт SD7.0, который поддерживает интерфейс PCIe и NVMe картами памяти SD, это должно увеличить скорость чтения и записи.

На данный момент карты памяти SD широко применяются в камерах и других устройствах. Интерфейс UHS-II имеет максимальную скорость в 312 мб/с. Новая спецификация SD7.0 раскрывает потенциал карт памяти. Интеграция интерфейсов PCIe и NVMe в карты памяти SD обеспечит до 300% прироста в скорости. Новые карты памяти будут использовать стандарт PCIe Gen3x1. Их скорость чтения и записи составит 825 мб/с и 410 мб/с соответственно.