AMD получила одобрение на приобретение Xilinx

Компания AMD сегодня объявила о том, что получила одобрение всех необходимых органов для приобретения Xilinx, Inc. За исключением остальных обычных условий закрытия, все условия закрытия сделки были выполнены, и компания ожидает, что сделка будет закрыта 14 февраля 2022 года. Сделка объединяет двух лидеров отрасли с дополняющими друг друга портфелями продуктов и клиентов, объединяя процессоры, графические процессоры, адаптивные SoC и глубокие знания в области программного обеспечения, чтобы создать передовые вычислительные платформы для облачных, периферийных и интеллектуальных конечных устройств.

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