AMD приобретает компанию Pensando

Сегодня AMD объявила об окончательном соглашении о приобретении Pensando примерно за 1,9 миллиарда долларов до оборотного капитала и других корректировок. Платформа распределенных сервисов Pensando включает в себя высокопроизводительный, полностью программируемый пакетный процессор и комплексный программный стек, который ускоряет работу сети, безопасности, хранения и других сервисов для облачных, корпоративных и периферийных приложений.

Продукты Pensando уже широко развернуты среди облачных и корпоративных клиентов, включая Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud. Высокопроизводительная и масштабируемая платформа распределенных сервисов Pensando включает в себя программируемый пакетный процессор, который может быть распределен по сети для одновременного эффективного ускорения нескольких инфраструктурных сервисов, разгрузки ЦП и повышения общей производительности системы. В сочетании со стеком системного программного обеспечения Pensando платформа обеспечивает беспрецедентную производительность, масштабируемость, гибкость и безопасность. В реальных облачных развертываниях решение Pensando демонстрирует от 8 до 13 раз большую производительность по сравнению с конкурирующими решениями.
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