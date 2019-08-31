AMD продолжает усиливать свои позиции на рынке после запуска третьего поколения Ryzen

С первого запуска архитектуры Zen в 2017 году AMD уверенно росла, постоянно завоевывая долю рынка у Intel и после запуска процессоров Zen 2 и 3-го поколения Ryzen оказал наибольшее влияние. Согласно последним статистическим данным PassMark, AMD начала первый квартал 2019 года с рыночной доли в 23,10% против 76,80% у Intel. Во втором квартале показатели в основном остались прежними, но в третьем квартале наблюдается резкий рост AMD и спад Intel, во многом благодаря запуску третьего поколения Ryzen. В настоящее время AMD занимает 31,90% рынка, а Intel - 68,10%.

Статистика CPU Benchmark учитывает только процессоры x86 и не учитывает архитектуру других чипов. Еще одна вещь, заслуживающая внимания, заключается в том, что эта статистика учитывает фактически используемые процессоры, а не общее количество проданных процессоров.