AMD продвигает архитектора серверных процессоров Кевина Лепака, до уровня научного сотрудника

Сегодня AMD объявила о назначении старшего научного сотрудника и архитектора серверных систем Кевина Лепака корпоративным научным сотрудником AMD в знак признания его важной роли в разработке процессоров AMD EPYC следующего поколения. Lepak добилась отличных результатов по надзору за производством и поставкой ведущих процессоров для центров обработки данных для AMD, включая процессоры AMD EPYC 2-го и 3-го поколения и ускорители AMD Instinct следующего поколения. В качестве корпоративного сотрудника AMD Лепак расширяет свое лидерство в области проектирования микросхем, чтобы играть более важную роль в развитии видения AMD процессоров и систем.

Технический вклад Кевина оказал неоспоримое положительное влияние на AMD на протяжении многих лет, - сказал Марк Пейпермастер, технический директор и исполнительный вице-президент по технологиям и инжинирингу AMD. Он сыграл важную роль в укреплении лидерства компании в области центров обработки данных и продолжает тесно сотрудничать с клиентами для разработки будущих поколений высокопроизводительных продуктов AMD. Обладая способностями к инновациям, исполнению и сотрудничеству, Кевин олицетворяет нашу культуру высокой производительности. Проработав 16 лет в AMD, Лепак является ведущим технологом с глубокими знаниями в области проектирования SoC, памяти и производительности ввода-вывода, а также архитектур ЦП. Его технические способности и решающая роль в разработке ведущей в отрасли дорожной карты способствовали значительному росту центров обработки данных.
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