AMD проведет мероприятие, посвященное премьере продукта 2022 года, в прямом эфире

Сегодня AMD объявила, что президент и генеральный директор AMD доктор Лиза Су проведет свою премьеру продукта в 2022 году 4 января 2022 года. Доктор Лиза Су расскажет об инновациях и решениях, включающих будущие процессоры AMD Ryzen и графику AMD Radeon. Прямая трансляция AMD Product Premiere будет доступна для широкой публики с 10:00 по восточному стандартному времени во вторник, 4 января, на сайте AMD.com, повторы будут доступны после завершения прямой трансляции. На протяжении 50 лет AMD внедряла инновации в области высокопроизводительных вычислений, графики и технологий визуализации - строительных блоков для игр, иммерсивных платформ и центров обработки данных. Сотни миллионов потребителей, ведущих предприятий из списка Fortune 500 и передовые научно-исследовательские центры по всему миру ежедневно полагаются на технологии AMD, чтобы улучшить свой образ жизни, работы и развлечений.

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