AMD расскажет о Zen4 Core на презентации CES 2022

Одна из крупнейших потребительских выставок, CES, не за горами, и производители уже готовы представить свои готовые работы. AMD выступит с основным докладом на пресс-конференции CES 2022 и мы ожидаем услышать больше о грядущих процессорах Zen3 со встроенным в них трехмерным V-кешем. В эксклюзивном интервью, проведенном Энтони Лезером, технический директор AMD Марк Пейпермастер рассказал о том, что AMD объявит некоторые основные детали о грядущем Zen4 на конференции CES 2022.

Мы рады раскрыть некоторые дополнительные подробности о запуске наших новых продуктов, которые принесут феноменальные впечатления и как мы уже говорили, по мере продвижения, мы поделимся более подробной информацией о Zen 4, некоторые из которых будут упомянуты на CES 2022. Это будет очень интересный год для AMD.