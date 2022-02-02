AMD сообщает финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2021 год

AMD сегодня объявила о выручке за четвертый квартал 2021 года в размере 4,8 млрд долларов, операционной прибыли в размере 1,2 млрд долларов, чистой прибыли в размере 974 млн долларов и разводненной прибыли на акцию в размере 0,80 долларов. На основе не-GAAP операционная прибыль составила 1,3 миллиарда долларов, чистая прибыль — 1,1 миллиарда долларов, а разводненная прибыль на акцию — 0,92 доллара. За весь 2021 год компания сообщила о выручке в размере 16,4 млрд долларов, операционной прибыли в 3,6 млрд долларов, чистой прибыли в 3,2 млрд долларов и разводненной прибыли на акцию в размере 2,57 долларов.

2021 год был выдающимся для AMD с рекордным годовым доходом и прибыльностью, — сказала президент и главный исполнительный директор AMD д-р Лиза Су. "Каждый из наших бизнесов работал очень хорошо: доход от центров обработки данных удвоился по сравнению с прошлым годом благодаря растущему внедрению процессоров AMD EPYC в облачных и корпоративных клиентах. Мы ожидаем еще один год значительного роста в 2022 году, поскольку мы расширяем наш текущий портфель и запускаем наше следующее поколение продуктов для ПК, игр и центров обработки данных.

В первом квартале 2022 года AMD ожидает, что выручка составит приблизительно 5,0 млрд долларов США, увеличившись примерно на 45 процентов по сравнению с прошлым годом и примерно на 4 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Ожидается, что увеличение по сравнению с прошлым годом будет обусловлено ростом во всех сферах бизнеса. Ожидается, что рост по сравнению с предыдущим кварталом будет обусловлен увеличением доходов от серверных и клиентских процессоров. AMD ожидает, что валовая прибыль без учета GAAP составит примерно 50,5% в первом квартале 2022 года.
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