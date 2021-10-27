AMD сообщает финансовые результаты за третий квартал 2021 года

Сегодня AMD объявила о выручке за третий квартал 2021 года в размере 4,3 миллиарда долларов, операционной прибыли в размере 948 миллионов долларов, чистой прибыли в размере 923 миллиона долларов и разводненной прибыли на акцию в размере 0,75 доллара США. На основе не-GAAP операционная прибыль составила 1,1 миллиарда долларов, чистая прибыль - 893 миллиона долларов, а разводненная прибыль на акцию - 0,73 доллара. У AMD был еще один рекордный квартал: выручка выросла на 54%, а операционная прибыль удвоилась по сравнению с прошлым годом - сказала президент и главный исполнительный директор AMD д-р Лиза Су. Поставки процессоров EPYC 3-го поколения значительно выросли в этом квартале, поскольку продажи центра обработки данных выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. В 2021 году бизнес AMD значительно ускорился, увеличиваясь быстрее, чем рынок, благодаря нашим ведущим продуктам и последовательному исполнению.

Выручка составила 4,3 миллиарда долларов, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено ростом доходов как в сегменте вычислений и графики, так и в сегменте Enterprise, Embedded и Semi-Custom.

Валовая прибыль составила 48 процентов, увеличившись более чем на 400 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 80 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и кварталом по сравнению с предыдущим кварталом в основном был обусловлен более богатым сочетанием продаж процессоров EPYC, Ryzen и Radeon.

Операционная прибыль составила 948 млн долларов по сравнению с операционным доходом в 449 млн долларов год назад и 831 млн долларов в предыдущем квартале. Операционная прибыль без учета GAAP составила 1,1 млрд долларов по сравнению с 525 млн долларов годом ранее и 924 млн долларов в предыдущем квартале. Улучшение операционной прибыли в основном было обусловлено увеличением выручки.

Чистая прибыль составила 923 миллиона долларов по сравнению с 390 миллионами долларов годом ранее и 710 миллионами долларов в предыдущем квартале. Чистая прибыль без учета требований GAAP составила 893 миллиона долларов по сравнению с 501 миллионом долларов годом ранее и 778 миллионами долларов в предыдущем квартале.