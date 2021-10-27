AMD сообщает финансовые результаты за третий квартал 2021 года

Выручка составила 4,3 миллиарда долларов, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, что обусловлено ростом доходов как в сегменте вычислений и графики, так и в сегменте Enterprise, Embedded и Semi-Custom.
Валовая прибыль составила 48 процентов, увеличившись более чем на 400 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 80 базисных пунктов по сравнению с предыдущим кварталом. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и кварталом по сравнению с предыдущим кварталом в основном был обусловлен более богатым сочетанием продаж процессоров EPYC, Ryzen и Radeon.
Операционная прибыль составила 948 млн долларов по сравнению с операционным доходом в 449 млн долларов год назад и 831 млн долларов в предыдущем квартале. Операционная прибыль без учета GAAP составила 1,1 млрд долларов по сравнению с 525 млн долларов годом ранее и 924 млн долларов в предыдущем квартале. Улучшение операционной прибыли в основном было обусловлено увеличением выручки.
Чистая прибыль составила 923 миллиона долларов по сравнению с 390 миллионами долларов годом ранее и 710 миллионами долларов в предыдущем квартале. Чистая прибыль без учета требований GAAP составила 893 миллиона долларов по сравнению с 501 миллионом долларов годом ранее и 778 миллионами долларов в предыдущем квартале.