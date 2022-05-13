AMD увеличивает свою долю на рынке x86

AMD была на подъеме с тех пор, как выпустила ядро ​​​​Zen первого поколения, которое принесло столь необходимый прирост производительности и эффективности, что привело к повышению уровня конкурентоспособности по сравнению с предложениями Intel. Годы изменений и усовершенствований дизайна только повысили ценностное предложение AMD для потребителей и предприятий. Свидетельством этого факта является то, что AMD в первом квартале 2022 года достигла самой большой доли рынка в истории.

По данным аналитической компании Mercury Research, предложения AMD продолжают отвоевывать долю рынка у Intel, несмотря на значительное восстановление показателей производительности и эффективности после дебюта семейства процессоров Intel 12-го поколения, Alder Lake. Фирма оценивает общую долю рынка AMD x86 в 1 квартале 2022 года (включая IoT и SoC, такие как те, что используются в последних игровых консолях) в рекордные 27,7%, рост на 2,1% в квартальном исчислении и ошеломляющие 7% в годовом исчислении. Серверная часть уравнения продемонстрировала меньший звездный прирост, но все же увеличилась на 0,9% в квартальном исчислении и на 2,7% в годовом исчислении, достигнув максимальной доли в 11,6%, несмотря на многолетнюю мертвую хватку Intel на рынке.