AMD выкупает акции на сумму 8 миллиардов долларов

Новая программа выкупа акций предназначена для возврата стоимости акционерам за счет компенсации разводнения в результате выпуска акций и сокращения количества акций с течением времени. AMD рассчитывает финансировать выкуп за счет денежных средств, полученных от операций. Сроки и общая сумма выкупа акций будут зависеть от рыночных условий и могут время от времени производиться при покупках на открытом рынке. Эта программа не имеет даты окончания, может быть приостановлена или прекращена в любое время и не обязывает компанию приобретать какое-либо количество обыкновенных акций.