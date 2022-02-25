AMD выкупает акции на сумму 8 миллиардов долларов

AMD (NASDAQ: AMD) сегодня объявила, что ее совет директоров утвердил новую программу обратного выкупа акций на сумму 8 миллиардов долларов. Новое разрешение является дополнением к программе выкупа акций на сумму 4 миллиарда долларов, объявленной в мае 2021 года, в рамках которой компания выкупила обыкновенные акции AMD на сумму около 3 миллиардов долларов.

Новая программа выкупа акций предназначена для возврата стоимости акционерам за счет компенсации разводнения в результате выпуска акций и сокращения количества акций с течением времени. AMD рассчитывает финансировать выкуп за счет денежных средств, полученных от операций. Сроки и общая сумма выкупа акций будут зависеть от рыночных условий и могут время от времени производиться при покупках на открытом рынке. Эта программа не имеет даты окончания, может быть приостановлена ​​или прекращена в любое время и не обязывает компанию приобретать какое-либо количество обыкновенных акций.