AMD захватила 40% долю рынка процессоров

AMD признавала, что никогда не думала, что сможет победить Intel. В то время как AMD завоевывает рыночную долю с момента своего появления процессоров на базе Zen в 2017 году, кажется, что скорость, с которой она набирает долю на рынке, будет только увеличиваться. Несмотря на то, что Intel остается лидером, AMD в своем последнем отчете PassMark вернула себе долю рынка до 40%.

Процессоры AMD имеет превосходство в многопоточных задачах и приложениях, при меньшем энергопотреблении. Intel удалось сохранить свое превосходство в тактовой частоте на основе 14-нм процесса. Поскольку игры по-прежнему зависят от высокой частоты, у компании есть небольшое преимущество по отношению к игровым ресурсам, но цена, которую она заряжает за свой процессор слишком высока.