ASBIS начинает дистрибьюцию продуктов Seagate в регионе EMEA

Предметом соглашения является дистрибуция и постпродажное обслуживание систем хранения корпоративного класса — комплексных решений для дата-центров и корпоративных клиентов, а также сотрудничество по вопросам в сфере маркетинга. Seagate ежегодно поставляет на рынок системы хранения общей емкостью более 400 эксабайт — большая часть всех данных мира хранится именно на накопителях Seagate. Совместно с ASBIS Seagate расширит объемы поставок корпоративных систем хранения данных, включая продукты серии Exos и Nytro.

Жесткие диски Exos и твердотельные накопители Nytro разработаны специально для задач и нагрузок корпоративного класса, отличаются высокой производительностью, емкостью и надежностью, а также обеспечивают максимальную безопасность данных и мгновенный к ним доступ. Линейка продуктов включает в себя широкий выбор дисковых, гибридных и флеш-систем хранения данных для SAN-сетей, системы JBOD для подключения к серверам и легкого масштабирования емкости, а также конвергентные вычислительные платформы для обеспечения высокой плотности хранения данных.

«Подписание дистрибьюторского договора на оборудование Seagate Storage Systems еще больше укрепляют позиции ASBIS как VAD дистрибьютора и поставщика решений для дата-центров и корпоративных клиентов.“- отметил Product Marketing Director компании ASBIS Марек Хорил. “Решения, о которых мы говорим, на самом деле уже на протяжении десятков лет известны заказчикам по всему миру. Единственное, что ранее они поставлялись только по каналам продаж ведущих поставщиков систем хранения данных, таких как HPE, Lenovo и DELL EMC. Суммарная инсталляционная база таких систем превышает 1 миллион систем по всему миру – это больше чем, какой-либо другой продукт в сегменте entry-level систем хранения данных.

И сегодня мы особенно рады и горды первыми представить на рынках России, Казахстана, Беларуси, Украины и ряда других стран, системы Seagate Storage напрямую от компании Seagate. Мы уверены, что с помощью наших усилий, решения Seagate Storage Systems в ближайшее время займут лидирующие позиции в дата-центрах крупнейших заказчиков региона». Системы Seagate Storage найдут свое применение для решения самых разных задач, включая основное хранение данных под критически важные приложения, задачи виртуализации серверов, различные уровни хранения данных в частных и гибридных облаках, видеонаблюдение, высокопроизводительные вычисления, системы резервного копирования и восстановления данных, аналитику данных, приложения СМИ и индустрии развлечений и многое другое.

Помимо поставок оборудования, квалифицированная команда технических специалистов и менеджеров по продажам и маркетингу компании ASBIS готова помочь системным интеграторам, поставщикам облачных услуг и дата-центрам в выборе оптимального решения для растущих потребностей в хранении и обработке данных, а также в обеспечении первого уровня поддержки для систем Seagate Storage Systems.

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