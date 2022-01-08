ASML, производитель полупроводникового оборудования, сообщает о пожаре на предприятии

ASML, компания, производящая полупроводниковое оборудование, на котором работает большинство современных литейных производств, сообщила о пожаре на одном из своих заводов недалеко от Берлина. В компании сообщают, что инцидент произошел ночью, никто из ее сотрудников не пострадал, пожар потушен. Компания говорит, что на данный момент не знает, как инцидент повлияет на поставки, поскольку она не проводила оценку ущерба. Берлинский завод ASML производит компоненты оборудования для кремниевой литографии, в том числе некоторые ключевые механические и оптические компоненты, такие как вафельные платы и зажимы, патроны для сетки и зеркальные блоки. ASML унаследовала этот завод, когда в 2020 году приобрела Berliner Glas.