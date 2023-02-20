ASRock представила Blazing Quad M.2 Card

Пользователи давно привыкли использовать твердотельные накопители, потому что это вполне современный формат хранения данных — данные накопители работают быстрее, не шумят и не боятся физического воздействия (в разумных пределах, естественно). Проблема лишь в том, что иногда пользователю просто не хватает пространства на одном накопителе, а два M.2-диска поставить в материнскую плату выходит не всегда, потому что такое доступно только на флагманских решениях. Соответственно, в ASRock представили своё решение под названием Blazing Quad M.2 Card, которое позволяет пользователю установить сразу четыре M.2-накопителя в свой компьютер посредством PCIe-интерфейса. Крайне удобное решение, у которого есть множество преимуществ.

Например, стоит отметить, что данная новинка оборудована сразу двумя вентиляторами небольшого диаметра, которые будут прогонять сквозь внутреннее пространство системы накопителей холодный воздух. Это позволяет дополнительно охладить систему, чтобы накопители в процессе интенсивной работы не перегревались и пользователь получал достаточно быструю работу с файлами. При этом пользователь не занимает штатные слоты под эти накопители, так что при желании в системе может быть 5-7 SSD формата M.2, а этого, вероятно, хватит с огромным запасом для любых задач — начиная от игровых и заканчивая рабочими. Правда, стоимость самой модели ASRock Blazing Quad M.2 Card кусается, но и вещь явно не массовая, так что это нормально.