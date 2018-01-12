ASRock представляет карту расширения Quad M2 PCIe SSD

Если у вас есть потребность в SSD 'moar' M2, возможно, это решение для вас? ASRock собирается выпустить карту Ultra Quad M.2. Он может содержать четыре SSD NVMe M2 с возможностью размещения его в конфигурации VROC RAID.Плата расширения x16 Gen 3 PCI Express может содержать четыре блока x4 Gen 3 M2 с размерами до 10 см. Если вы беспокоитесь о мощности, это также не проблема, так как карта питается 6-контактным разъемом питания.