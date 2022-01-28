ASRock присоединяется к метавселенной с Phantom Gaming EVO NFT

Ведущий мировой производитель материнских плат, видеокарт и мини-ПК ASRock, сегодня объявил о присоединении к эре метавселенной и поддержке сообщества дизайнеров и создателей. ASRock выпускает первый невзаимозаменяемый токен (NFT) Phantom Gaming EVO на OpenSea, первом и крупнейшем в мире рынке NFT. ASRock Phantom Gaming EVO — это крипто-арт, короткий кадр эволюции логотипа Phantom Gaming. ASRock планирует выпустить 100 штук Phantom Gaming EVO. Первые 30 штук будут проданы 28 января по цене 0,1 ETH каждая.

Поскольку цифровые возможности продолжают развиваться и привлекать все больше внимания людей, запуск Phantom Gaming EVO приводит ASRock к переходу эпохи метавселенной. Используя новые технологии и дизайн, NFT предоставляет предметы коллекционирования следующего поколения для сохранения. Это помогает ASRock тесно обслуживать и связывать сообщество, а также расширять цифровое присутствие на новом этапе.