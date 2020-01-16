ASRock выпустила модуль для SSD накопителей

ASRock выпустила Hyper Quad M.2 PCIe 4.0, карту расширения, которая позволяет монтировать четыре твердотельных накопителя NVMe M.2. Она поддерживает форматы: 2242,2260,2280,22110 M.2 PSI Gen4 x4.

Матовая алюминиевая крышка позволит карте в любой установленной системе выглядеть фантастически. Она поддерживает Bootable M.2 RAID. Четыре разъема расположена на печатной плате под углом 45 градусов. Установленные термопрокладки длиной 11 см обеспечивают отвод тепла к алюминиевой крышке.

ASRock Hyper Quad M.2 PCIe 4.0 оборудован вентилятором для охлаждения накопителей. Он полностью настраиваемый. Программное обеспечение ASRock Quad M.2 Card Utility отображает всю важную информацию информацию он накопителях.