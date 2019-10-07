ASUS Republic of Gamers объявляет о выпуске портативного SSD-накопителя Strix Arion

2019-10-07, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Strix Arion; [58]
ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировала Strix Arion, внешний твердотельный накопитель (SSD), который позволяет геймерам создавать свои собственные высокоскоростные мобильные решения для хранения данных. ROG Strix Arion совместим с твердотельными накопителями M.2 NVM Express (NVMe) с форм-факторами 2230, 2242, 2260 и 2280 и поддерживает соединение USB-C 3.2 Gen 2, обеспечивая скорость передачи до 10 Гбит / с для сверхбыстрой производительности при работе с носителями. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен встроенными термоподушками для эффективного отвода тепла.

ROG Strix Arion отличается инновационным дизайном, который позволяет игрокам быстро и легко установить твердотельный накопитель без отвертки. Спортивный футуристический дизайн с эффектами освещения ASUS Aura Sync идеально сочетается с любыми игровыми настройками. ROG Strix Arion поставляется с защитным держателем с отстегивающимся крюком для подвешивания, а также кабелями USB-C и USB-C к USB-A для обеспечения готовой связи с широким спектром ПК и устройств.

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