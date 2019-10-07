ASUS Republic of Gamers объявляет о выпуске портативного SSD-накопителя Strix Arion

ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировала Strix Arion, внешний твердотельный накопитель (SSD), который позволяет геймерам создавать свои собственные высокоскоростные мобильные решения для хранения данных. ROG Strix Arion совместим с твердотельными накопителями M.2 NVM Express (NVMe) с форм-факторами 2230, 2242, 2260 и 2280 и поддерживает соединение USB-C 3.2 Gen 2, обеспечивая скорость передачи до 10 Гбит / с для сверхбыстрой производительности при работе с носителями. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и оснащен встроенными термоподушками для эффективного отвода тепла.

ROG Strix Arion отличается инновационным дизайном, который позволяет игрокам быстро и легко установить твердотельный накопитель без отвертки. Спортивный футуристический дизайн с эффектами освещения ASUS Aura Sync идеально сочетается с любыми игровыми настройками. ROG Strix Arion поставляется с защитным держателем с отстегивающимся крюком для подвешивания, а также кабелями USB-C и USB-C к USB-A для обеспечения готовой связи с широким спектром ПК и устройств.