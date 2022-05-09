ASUS готовит к релизу флагманский SSD

Компания ASUS, согласно свежему тизеру, который компания разместила на своей тайваньской странице в Facebook, собирается выпустить флагманский SSD. Официально накопитель еще не запущен, но поскольку ASUS собирается провести мероприятие ROG «Boundless» 17 мая вместе с уменьшенной выставкой Computex, мы наверняка скоро получим более подробную информацию об этом продукте. Согласно одному изображению (предоставленному изданием Tom's Hardware), накопитель ROG Strix SQ7 представляет собой стандартный форм-фактор 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe SSD. Он поставляется с алюминиевой или, возможно, графеновой охлаждающей полосой (нечто вроде радиатора, только гораздо тоньше). Это подойдет пользователям, которые планируют использовать его под радиатором материнской платы.

Нет никаких указаний на то, будет ли версия с радиатором, хотя вполне вероятно, что производитель сделает две модели. Впрочем, фирменный диск ASUS ROG не является неожиданностью. В наши дни производителю относительно легко выпустить накопитель с готовыми компонентами. Конкуренты, в том числе MSI и Gigabyte, имеют свои собственные диски Phison E18, обеспечивающие скорость чтения и записи 7 ГБ/сек и выше. Они очень хорошо конкурируют с накопителями собственной разработки от Samsung и Western Digital. Безусловно, ASUS выиграет от своего известного бренда, но не сможет взимать большую надбавку к цене, если будет конкурировать с известными производителями хранилищ, включая упомянутых выше, а также с такими компаниями, как Kingston и Seagate.
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