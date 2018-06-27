ASUS показала FX External Hard Drive

В последнее время производители компьютерных комплектующих стали везде добавлять свою подсветку. Это делает устройства более привлекательными, плюс хоть какое-то развитие наблюдается в тех областях, где ранее был полнейший застой. Теперь вот компания ASUS показала внешний накопитель FX External Hard Drive, который тоже имеет подсветку. Конечно, она работает исключительно при подключении к компьютеру или ноутбуку, ведь встроенного аккумулятора здесь нет. Но, выглядит устройство очень круто, встроенной памяти здесь 1 или 2 терабайта, так что вы свободно можете хранить массу личного контента. Мне кажется, что это просто идеальное решение для тех, кто хочет стильно выглядеть и иметь под рукой свободное пространство для хранения фильмов, сериалов или игр. Да и стоимость довольно адекватная получилась.