ASUS раскрыла характеристики твердотельного накопителя ROG Strix SQ7

Компания ASUS раскрыла технические характеристики своего первого твердотельного накопителя ROG Strix SQ7, анонсированного месяц назад.

Благодаря 12-нм контроллеру Phison E18, буферизации DRAM, большому кэш-памяти SLC и проверке четности с низкой плотностью (LDPC) Strix SQ7 обеспечивает сверхбыструю, стабильную работу и более длительный срок службы. Твердотельный накопитель Strix SQ7 имеет компактный форм-фактор M.2 2280, который идеально подходит для ноутбуков, настольных ПК и консоли PlayStation 5. Новинка обеспечивает скорость чтения и записи до 7000/6000 МБ/с соответственно. В ROG Strix SQ7 используется комплексное аппаратное шифрование: спецификация TCG Opal, стандартный протокол IEEE 1667 и 256-битное шифрование диска и данных AES для превосходной безопасности данных.

Когда накопитель ROG Strix SQ7 поступит в продажу компания не сообщает.
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