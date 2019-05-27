AT&T позволил оплачивать товары криптовалютой

Теперь пользователи теперь могут оплатить покупки в AT&T криптовалютой благодаря партнерству с BitPay.

Платить криптовалютой можно на веб-сайте AT&T и через приложение myAT&T. В объявлении компании не указано, какие именно валюты она будет принимать. Скорее всего, те же, что поддерживает BitPay: Bitcoin, Bitcoin Cash, Gemini USD, Paxos и Circle’s US Dollar Coin. AT&T не первая крупная организация, которая берёт криптовалюту за свои товары. В этом месяце Whole Foods, Nordstrom и GameStop объявили, что будут принимать платежи с криптовалютой через сеть Flexa.

Steam сделал доступной оплату с помощью Bitcoin ещё в 2016 году и использовал BitPay в качестве партнера по платежам. Но в конце 2017 года объявил, что прекратит поддержку из-за высоких сборов и неустойчивости валюты.