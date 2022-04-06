Accesstyle представила для России новые электросамокаты и увлажнители

Компания Accesstyle представляет новые линейки продуктов – электрические самокаты и увлажнители воздуха. Каждая категория включает в себя три различных устройства, ориентированных на самые высокие запросы покупателей.

Электрические самокаты Accesstyle

Новые электросамокаты представлены тремя моделями, от самой простой и легкой к более мощным и проходимым: Frost 20S, Tsunami 30S и Storm 50S.Увлажнители воздуха представлены тремя новыми устройствами с лаконичным дизайном и функциями управления через приложение: Natural 2S, Lotus 3DUS и Alpine 6DS.Самая доступная из новинок - модель Accesstyle Frost 20S. Легкий маневренный электросамокат с ручным дисковым тормозом заднего колеса обеспечивает комфортное передвижение по асфальту. При общей массе всего 9,2 кг самокат разгоняется до 18 км/ч и быстро доставит владельца к месту назначения. Запас хода на одном заряде аккумулятора составляет до 20 км, время до полной зарядки - 4 ч.

Следующая новинка – быстрый и комфортный электрический самокат Accesstyle Tsunami 30S с мощным двигателем 350 W и функцией круиз-контроля. Устойчивые 8,5-дюймовые шины гарантируют безопасное и комфортное движение по сухому, влажному покрытию и легкому бездорожью. Максимальная скорость составляет 25 км/ч, максимальный запас хода – до 30 км. Полная зарядка занимает 6 ч.

Новый электросамокат Accesstyle Storm 50S предназначен для взрослых людей весом до 120 кг. Большие 10-дюймовые колеса из высококачественной резины и два дисковых тормоза переднего и заднего колеса смягчат неровности на дороге, а платформа с клиренсом 15 см позволит с легкостью пересекать стыки с проезжей частью. Storm 50S – самый мощный самокат в линейке, его максимальная скорость составляет 45 км/ч, запас хода - 40 км, при этом полная зарядка занимает стандартное время – около 6-7ч.На старте продаж электросамокаты Accesstyle будут доступны по приятным ценам. 22 990 рублей за версию Frost 20S, 35 990 рублей за Tsunami 30S и 49 990 рублей за старшую версию Storm 50S.

Увлажнители Accesstyle

Accesstyle представляет три умных увлажнителя воздуха, все устройства отличаются строгим дизайном, надежностью и возможностью управления через мобильное приложение.Самый доступный увлажнитель воздуха Accesstyle Natural 2S рассчитан на комнату средних размеров (20 м2) и имеет резервуар 2 л. Отдельный отсек под эфирное масло позволит освежить пространство любимым ароматом. Устройство подключается к мобильному приложению, в котором можно настроить работу по расписанию и дистанционное управление. Вторая новинка, увлажнитель воздуха Accesstyle Lotus 3DUS оснащен большим дисплеем и сенсорным управлением. Устройство имеет емкость для эфирных масел, а также обладает очень важной для домашнего комфорта и безопасности функцией обработки воды ультрафиолетом. Данная функция эффективно препятствует размножению и распространению бактерий в помещении. Футуристический дизайн и возможность бесшумной работы сделают его незаменимым помощником в вашем доме.

Accesstyle Lotus 3DUS рассчитан на комнату площадью 20 м2, большой резервуар объемом 3 л позволит заливать воду всего два раза в день даже при круглосуточной работе. Фирменное мобильное приложение расширяет возможности использования увлажнителя, включая дистанционное управление.

Самая функциональная модель – увлажнитель воздуха Accesstyle Alpine 6DS. Устройство с большим объемом бака 6 л рекомендован для помещений площадью около 25 м2. Смарт-функции расширяют возможности увлажнителя – среди них можно найти дистанционное управление, ночной режим работы с подсветкой для комфортного сна, автоматическую поддержку заданной влажности и многое другое. Alpine 6DS оснащен специальным фильтром, обеспечивающим глубокую очистку используемой воды и защиту механизмов от загрязнений и износа.В продажу увлажнители Accesstyle поступят по следующим ценам: 6 990 рублей за младшую версию Natural 2S, 7 990 рублей за Lotus 3DUS и 8 990 рублей за старшую версию Alpine 6DS.