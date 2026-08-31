Электровелосипед DJI Avinox Crussis e-Hard 11.11 получил новый привод Avinox M2S

DJI Avinox продолжает активно укреплять свои позиции на рынке электрических велосипедов, выпустив недавно модернизированные версии приводных систем Avinox M2 и M2S. Свежая модель Crussis e-Hard 11.11, продаваемая за 3890 евро, комплектуется топовым мотором Avinox M2S, который в режиме Boost выдает крутящий момент до 150 Нм. Пиковая мощность в этом же режиме достигает 1500 Вт — это заметно выше средних значений по отрасли, — тогда как продолжительная мощность остается в пределах 250 Вт. Подобное решение позволяет полностью соответствовать нормам, действующим для электровелосипедов без обязательной регистрации в Германии и странах Евросоюза.

За указанную сумму покупатель получает байк с аккумулятором на 800 Вт·ч. Если выбрать версию с батареей на 600 Вт·ч, цена уменьшится на 300 евро, а масса снизится примерно на 900 граммов. При этом Crussis не публикует полный вес велосипеда на своей странице товара, объясняя это отсутствием единых отраслевых стандартов взвешивания и советуя клиентам проверять массу непосредственно в магазине. С учетом мощного двигателя, разнообразия батарей и алюминиевой рамы e-Hard 11.11 вряд ли окажется легковесным. Спереди установлена амортизационная вилка Fox AWL 34 с ходом 130 мм. Поскольку это хардтейл, задняя подвеска отсутствует. В качестве трансмиссии применяется 12-скоростная система SRAM 70 T-Type Eagle, работающая в паре с гидравлическими тормозами SRAM DB8 Stealth, которые обжимают 200-миллиметровые роторы на обоих колесах. Соответствуя своему имиджу производительного хардтейла, e-Hard 11.11 лишен элементов для городской езды, таких как встроенные фонари или брызговики. Из технических деталей стоит отметить 2-дюймовый OLED-дисплей, встроенный прямо в верхнюю трубу рамы, что защищает его от ударов при езде по пересеченной местности, а также два беспроводных пульта на руле, позволяющих быстро менять режимы помощи и настраивать параметры меню.