Представлен электровелосипед Cube Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027 с Bosch 720 Вт·ч

Компания Cube представляет свою новую линейку 2027 года, в рамках которой уже доступна модель Cube Reaction Hybrid Performance 720 FE Wave 2027, предлагаемая по цене 2699 евро. Благодаря этому ценнику она выглядит довольно доступным предложением в каталоге Cube. Будучи хардтейлом, данный электровелосипед оснащён лишь передней подвеской, а задний амортизатор здесь отсутствует. Маркировка «FE» говорит о том, что байк полностью подготовлен для повседневных поездок на работу: он имеет крылья, задний багажник, подножку и встроенные фонари, однако цепь остаётся незащищённой.

Хотя хардтейлы превосходно справляются с трассами средней сложности, полностью оснащённые горные электровелосипеды вроде Reaction Hybrid также отлично подходят для commuting, что делает их удачным решением для тех, кому нужен универсальный транспорт. Спереди установлена пружинная вилка SR Suntour X32 NLO с ходом 100 мм и возможностью блокировки. Покрышки Schwalbe Smart Sam обеспечивают достойное сцепление на грунте и при этом уверенно катятся по асфальту. Вес велосипеда составляет 28 кг (61,7 фунта), а в качестве привода используется центральный мотор Bosch Performance Line с умеренным крутящим моментом 75 Нм. В паре с ним работает ёмкая батарея Bosch PowerTube на 720 Вт·ч, что должно снизить частоту подзарядок при ежедневном использовании.

За переключение передач отвечает 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore, а тормозная система представлена гидравлическими дисковыми тормозами Shimano BR-MT200 — оба узла относятся к бюджетному сегменту. На данном уровне различия в компонентах начинают играть роль главным образом при интенсивной эксплуатации или при оценке ресурса на длинной дистанции.