Acer сообщает о финансовых результатах за 2021 финансовый год

Acer объявила о своих финансовых результатах за четвертый квартал 2021 года и 2021 финансовый год, закончившийся 31 декабря. Консолидированная выручка Acer за четвертый квартал составила 86,53 млрд тайваньских долларов, валовая прибыль в размере 9,92 млрд тайваньских долларов с маржой 11,5%; операционная прибыль в размере 3,91 млрд тайваньских долларов с маржой 4,5%; чистая прибыль в размере 2,24 млрд тайваньских долларов и прибыль на акцию (EPS) в размере 0,75 тайваньских долларов.

За полный 2021 год Acer сообщила о консолидированной выручке в размере 319,01 млрд тайваньских долларов, валовой прибыли в размере 37,19 млрд тайваньских долларов с маржой 11,7%, операционной прибыли в размере 14,16 млрд тайваньских долларов с ростом на 58,5% в годовом исчислении и рекордно высоком уровне. Маржа 4,4%. Чистая прибыль в размере 10,90 млрд тайваньских долларов и прибыль на акцию в размере 3,63 тайваньских долларов были самыми высокими за 11 лет. Стратегия Acer по созданию нескольких бизнес-движков продолжала развиваться. Компания Acer Medical перешла из Совета по акциям Pioneer в Совет по развивающимся акциям на Тайбэйской бирже, Acer e-Enabling Business (AEB) подаст заявку на листинг на основной доске Тайбэйской биржи, в то время как Заявка Highpoint Service Network на публичный выпуск своих акций была одобрена в январе этого года.
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