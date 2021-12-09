Acer сообщает об общей выручке в размере 28,85 млрд. долларов

Acer Inc. объявила сегодня о своей общей выручке за ноябрь в размере 28,85 млрд новых тайваньских долларов, что является самым высоким показателем за восемь лет. В долларовом выражении годовая выручка по сравнению с ноябрем достигла 10,3 миллиарда долларов США, что уже на 9,8% выше, чем годовая выручка 2020 года. Стратегия Acer по созданию нескольких бизнес-механизмов, способных выдержать испытания в будущем, продолжает демонстрировать хорошую динамику.

  • Игровое направление: выручка выросла на 13,1% г / г за ноябрь и 26,6% г / г за ноябрь
  • Коммерческие ноутбуки: выручка выросла на 60,7% г / г за ноябрь и 45,1% г / г за ноябрь
  • Настольные компьютеры: выручка выросла на 37,8% г / г в ноябре и на 18,1% г / г за ноябрь
  • Продукция повышенной прочности: выручка выросла на 186,1% г / г в ноябре и на 381,9% г / г в годовом исчислении
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