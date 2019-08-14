SSD XPG SX8200 Pro: самый быстрый SSD-накопитель

Накопитель XPG SX8200 Pro ориентирован на хардкорных геймеров и профессиональных пользователей. SSD диск продемонстрировал экстремально высокие скорости копирования и невысокий нагрев чипов памяти. Вариант объемом 2 ТБ объединяет существующие модели емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, выпущенные в ноябре прошлого года. Новая модель использует контроллер SM2262EN от SMI. Он содержит восемь каналов nand и поддерживает nvme 1.3. Adata использует трехуровневую ячейку (tlc) и память Микрона.

SX8200 Pro 2 ТБ обеспечивает скорость последовательного чтения до 3,5 ГБ в секунду, при этом последовательная запись выполняется со скоростью до 3 ГБ в секунду. Дается пятилетний гарантийный срок, и Adata ожидает, что MTBF (среднее время наработки на отказ) составит не менее 2 миллионов часов, то есть более 228 лет непрерывного использования.