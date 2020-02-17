Addlink X70 SSD накопитель с RGB подсветкой

Компания Addlink молодой производитель из Тайваня. Они специализируются на продуктах связанных с флеш-накопителями. Addlink X70 доступен емкостью 256 ГБ, 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб.

Твердотельный накопитель Addlink X70 RGB имеет форм-фактор M.2 2280. Использует подключения PCI-Express x4 3.0 NVMe, которая гарантирует максимальную скорость передачи данных. X70 построен на контроллере Phison E12 в паре с 64-слойной 3D TLC NAND Toshiba. Металлический радиатор гарантирует защиту от перегрева.

Скорость записи составляет 2600 Мб/с, а скорость чтения до 2400 Мб/с. SSD накопитель имеет кэш-память DRAM и функцию SLC-кэширование. Помимо достойной производительности, накопитель оснащен RGB подсветкой. Средняя стоимость моделей начинается от 163 долларов. Производитель дает пятилетнюю гарантию.