Adobe MAX 2021 - крупнейшая творческая конференция в мире

Сегодня Adobe открыла Adobe MAX 2021, крупнейшую творческую конференцию в мире. Компания внедрила инновации во флагманские приложения Creative Cloud и представила новые возможности совместной работы, чтобы стимулировать новый уровень творчества для миллионов клиентов по всему миру, от студентов до создателей социальных сетей и творческих профессионалов. На Adobe MAX компания объявила о крупных обновлениях флагманских приложений Creative Cloud на базе Adobe Sensei, ускорила процесс создания видео за счет добавления Frame.io и расширенных возможностей создания 3D и иммерсивного авторинга. Adobe также представила новые возможности совместной работы, представив Creative Cloud Canvas, Creative Cloud Spaces и бета-версии Photoshop и Illustrator в Интернете.

В поддержку инициативы Content Authenticity Initiative Adobe предоставила Content Credentials в Photoshop - функцию согласия, которая показывает личность создателя и историю редактирования, чтобы гарантировать, что они получают указание на свою работу. Учетные данные контента также будут подключаться к торговым площадкам NFT. Компания также представила модель подписки на Behance, чтобы авторы могли монетизировать свою работу.
Комментарии и отзывы Adobe MAX 2021
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