Adobe выпустила новое обновление для Lightroom

Adobe выпустила новое обновление Lightroom для iOS и iPadOS, которое обеспечивает поддержку прямого импорта с SD-карт и других внешних устройств хранения в популярные приложения. Пользователи смогут создавать и обмениваться альбомами из версии Lightroom для iOS, которую затем можно передавать пользователям Lightroom других платформ.

Теперь стало очень просто импортировать файлы JPEG и RAW напрямую, не просматривая приложения «Фотографии» или «Файлы» и не создавая дубликаты. Скорость импорта намного выше, чем раньше.

Приложение поддерживает расширенный экспорт, аналогичный настольному аналогу. Lightroom - одно из самых популярных приложений для редактирования фотографий на iPhone и iPad.