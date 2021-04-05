Акции Tesla подорожают после рекордных продаж электромобилей

Акции Tesla Inc выросли почти на 8 процентов на предварительных торгах 5 апреля 2021 года, после того, как компания стала свидетелем рекордных поставок своих электромобилей, которые пользовались большим спросом в первом квартале этого года.

Популярный производитель электронных автомобилей сообщил о рекордных продажах в первом квартале 2021 года, несмотря на то, что мир страдает от глобальной нехватки чипов, которые используются в этих автомобилях.

В течение первого квартала компания отгрузила 184 800 автомобилей по всему миру, что выше прогнозируемых ранее 177 822 автомобилей. Примечательно, что способность Tesla производить примерно такое же количество автомобилей в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом.

Это, в свою очередь, привело к росту акций Tesla почти на 8 процентов, достигнув 714 долларов США на торгах.
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Акции Tesla подорожают после рекордных продаж электромобилей

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