Акции Tesla выросли на 35%

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - Tesla; [65]
С первого квартала 2020 года производитель электромобилей и продуктов возобновляемой энергии компания Tesla Inc вплотную занялась поддержкой борьбы с COVID-19. Не смотря на это, этот период были зафиксированы рекордные поставки автомобилей.

За предыдущий год, компания выросла примерно на 67%. Стоимость одной акции в феврале 2020 года превысили отметку в 900 долларов, затем упали до 350 долларов.

Стабилизация цен на нефть поможет компании Tesla доставлять сырье по всеми миру по доступным ценам. Европейский регион в феврале получил около 70 тысяч электроавтомобилей, а Азиатский регион всего лишь 15 тысяч.

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