Акции голубых фишек - основа портфеля инвестора

Для того, чтобы сформировать сбалансированную инвестиционную стратегию, нужно комбинировать различные инструменты. Наиболее привлекательными на рынке являются акции голубых фишек.
Что такое голубые фишки
Голубые фишки ММВБ - это акции наиболее крупных компаний российского рынка. Их отличают ликвидность, надежность и перспектива получения дохода в долгосрочной перспективе.
Интересный факт. По аналогии с игрой в казино такие активы наиболее ценные.
Среди прочих стоит отметить важные характеристики акций крупных компаний:
- большая ликвидность;
- надежность;
- относительно низкий риск инвестирования.
Особенности рынка
Большинство объема акций российского фондового рынка составляют голубые фишки. Обычно общее состояние торгов общерыночный индекс (Индекс РТС или ММВБ), который на 80-90% состоит из ценных бумаг крупнейших компаний по отраслям экономики.
Существует правило, когда растут котировки голубых фишек растут, то акции второго эшелона вырастут, если стоимость инструментов больших компаний падает, то роста в других эшелонах ожидать не приходится.
Топ на российской бирже
Утвержденного списка голубых фишек не существует. Кто-то выделяет 14 компаний на российском рынке, кто-то 30-35.
Интересный факт. Обычно, чтобы понять рынок голубых фишек, достаточно отсортировать акции по наибольшему обороту за день. Лидеры перечня составляют нужный список.
В отечественной практике есть отдельный Индекс голубых фишек Московской Биржи, который рассчитывается на основе показателей 15 компаний, ч том числе:
- нефтегазовый комплекс (Газпром, Лукойл);
- финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ);
- металлургическая отрасль (Северсталь);
- ритейлеры (Магнит, депозитарные расписки X5 Group);
- и др.
Интересный факт. Даже при расчете индекса нет установленного перечня эмитентов. Он обновляется ежеквартально в зависимости от ликвидности ценных бумаг.
Чтобы отнести акции к этой группе, следует обратить внимание на ряд условий:
- фирма стабильно растет несколько лет к ряду не только за счет спекулятивных, но и за счет фундаментальных факторов;
- большая капитализация;
- ликвидность, которая обеспечивается большим количеством сделок. Это гарантирует свободную покупку и продажу актива.
Вложение в крупнейшие организации - это основа построения любой инвестиционной стратегии на рынке. Изучение поведения цены таких бумаг служит залогом понимания работы рынка в целом.
Источник: https://promdevelop.ru/