Акции голубых фишек - основа портфеля инвестора

Для того, чтобы сформировать сбалансированную инвестиционную стратегию, нужно комбинировать различные инструменты. Наиболее привлекательными на рынке являются акции голубых фишек.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки ММВБ - это акции наиболее крупных компаний российского рынка. Их отличают ликвидность, надежность и перспектива получения дохода в долгосрочной перспективе.

Интересный факт. По аналогии с игрой в казино такие активы наиболее ценные.

Среди прочих стоит отметить важные характеристики акций крупных компаний:

большая ликвидность;

надежность;

относительно низкий риск инвестирования.

Особенности рынка

Большинство объема акций российского фондового рынка составляют голубые фишки. Обычно общее состояние торгов общерыночный индекс (Индекс РТС или ММВБ), который на 80-90% состоит из ценных бумаг крупнейших компаний по отраслям экономики.

Существует правило, когда растут котировки голубых фишек растут, то акции второго эшелона вырастут, если стоимость инструментов больших компаний падает, то роста в других эшелонах ожидать не приходится.

Топ на российской бирже

Утвержденного списка голубых фишек не существует. Кто-то выделяет 14 компаний на российском рынке, кто-то 30-35.

Интересный факт. Обычно, чтобы понять рынок голубых фишек, достаточно отсортировать акции по наибольшему обороту за день. Лидеры перечня составляют нужный список.

В отечественной практике есть отдельный Индекс голубых фишек Московской Биржи, который рассчитывается на основе показателей 15 компаний, ч том числе:

нефтегазовый комплекс (Газпром, Лукойл);

финансовый сектор (Сбербанк, ВТБ);

металлургическая отрасль (Северсталь);

ритейлеры (Магнит, депозитарные расписки X5 Group);

и др.

Интересный факт. Даже при расчете индекса нет установленного перечня эмитентов. Он обновляется ежеквартально в зависимости от ликвидности ценных бумаг.

Чтобы отнести акции к этой группе, следует обратить внимание на ряд условий:

фирма стабильно растет несколько лет к ряду не только за счет спекулятивных, но и за счет фундаментальных факторов;

большая капитализация;

ликвидность, которая обеспечивается большим количеством сделок. Это гарантирует свободную покупку и продажу актива.

Вложение в крупнейшие организации - это основа построения любой инвестиционной стратегии на рынке. Изучение поведения цены таких бумаг служит залогом понимания работы рынка в целом.

Источник: https://promdevelop.ru/