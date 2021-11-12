Алекс Горский вошел в совет директоров Apple

Apple объявила, что председатель и главный исполнительный директор Johnson & Johnson Алекс Горски вошел в совет директоров Apple, он работает в Johnson & Johnson с 1988 года.

Алекс долгое время был провидцем в области здравоохранения, применяя свои огромные знания, опыт и страсть к технологиям для улучшения жизни и построения более здоровых сообществ», - сказал Тим Кук, генеральный директор Apple. «Мы рады приветствовать его в совете директоров Apple, и я знаю, что все мы выиграем от его лидерства и опыта». «Как вдумчивый и увлеченный руководитель, Алекс помог использовать передовые технологии для решения некоторых из самых неотложных и сложных задач в области здравоохранения», - сказал Артур Левинсон, председатель Apple. «Его голос и видение помогут Apple и дальше оказывать положительное влияние на жизнь людей с помощью мощных технологий». «Я давно разделяю уверенность Apple в том, что технологии могут улучшить жизнь и создать более здоровые сообщества», - сказал Алекс Горски. «Для меня большая честь присоединиться к совету директоров Apple и быть частью компании, которая руководствуется ценностями и постоянно вводит новшества, чтобы сделать нашу жизнь лучше».
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