Alibaba и Tencent заявили, что готовятся к большому сокращению рабочих мест

Сегодня стало известно что, Alibaba и Tencent готовятся сократить десятки тысяч рабочих мест в этом году в рамках одного из самых масштабных увольнений, поскольку интернет-компании пытаются справиться с масштабными регулятивными мерами в Китае. Alibaba, крупнейшая китайская компания электронной коммерции может в конечном итоге сократить более 15 процентов своей общей численности персонала, или около 39 000 сотрудников.

Tencent, владелец доминирующего в Китае приложения для обмена сообщениями WeChat, также планирует в этом году уволить сотрудников в некоторых своих бизнес-подразделениях. По словам одного из трех человек, в ее подразделении, отвечающем за бизнес, включая потоковое видео и поиск, в этом году штат сотрудников будет сокращен на 10-15%. Сокращение рабочих мест в этих двух компаниях станет их первым крупным увольнением. По словам первого источника, Alibaba начала увольнять сотрудников в прошлом месяце. Источник добавил, что в прошлом месяце он обсудил сокращение рабочих мест с несколькими бизнес-подразделениями и предоставил им возможность составить конкретные планы. В феврале Alibaba сообщила о самом медленном квартальном росте выручки с момента выхода на биржу в 2014 году, вызванного падением продаж в ее основном бизнес-сегменте и усилением конкуренции. Его акции упали более чем на 60 процентов с начала прошлого года. Компания находится под давлением с конца 2020 года, когда ее основатель-миллиардер Джек Ма публично раскритиковал систему регулирования Китая, вызвав цепочку событий, в результате которых Пекин наложил на компанию рекордный штраф в размере 2,8 миллиарда долларов.