Alphabet, публикует результаты за четвертый квартал и финансовый год

Alphabet, материнская компания Google, только что опубликовала свои результаты за четвертый квартал 2021 года, которые также включают результаты за весь 2021 финансовый год. За последний финансовый квартал Alphabet заработала 75,3 млрд долларов, что на 32% больше, чем за тот же квартал 2020 года. В 2021 финансовом году Alphabet заработала 257,6 млрд долларов, что на 41% больше в годовом исчислении по сравнению с 182,5 млрд долларов, заработанными в 2020 году.

Google объяснил увеличение выручки в четвертом финансовом квартале «широким ростом расходов рекламодателей и высокой активностью потребителей в Интернете, а также значительным постоянным ростом доходов от Google Cloud». Также в отчете упоминается, что Google достиг квартального рекорда продаж телефонов Pixel, несмотря на ограничения цепочки поставок.