Alphabet запускает компанию с искусственным интеллектом для открытия новых лекарств

Материнская компания Google объявила в четверг, что новая компания Alphabet будет использовать методы искусственного интеллекта для открытия новых лекарств. Он будет основан на работе, проделанной DeepMind, еще одной дочерней компанией Alphabet, которая проделала новаторскую работу с использованием ИИ для предсказания структуры белков.

Новая компания, получившая название Isomorphic Laboratories, будет использовать этот успех для создания инструментов, которые помогут идентифицировать новые фармацевтические препараты. Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис также будет выполнять функции генерального директора Isomorphic, но две компании будут оставаться отдельными и время от времени сотрудничать. В течение многих лет эксперты указывали на ИИ как на способ ускорить и удешевить поиск новых лекарств для лечения различных заболеваний. ИИ может помочь сканировать базы данных потенциальных молекул, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для конкретной биологической цели, например для точной настройки предлагаемых соединений. Сотни миллионов долларов были инвестированы в компании, создающие инструменты искусственного интеллекта за последние два года. Isomorphic попытается построить модели, которые могут предсказать, как лекарства будут взаимодействовать с организмом. Он может использовать работу DeepMind над структурой белков, чтобы выяснить, как несколько белков могут взаимодействовать друг с другом.